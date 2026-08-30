Dall'ospedale di Barcellona, dove è ricoverato dopo la caduta e l'infortunio di sabato alla Vuelta, Tadej Pogacar ha salutato i suoi tifosi. Con una foto e una espressione "alla Pogacar" sulle note del classico dei Bee Gees "Stayin' Alive". Pogacar dovrà essere operato alla clavicola, è probabile che la sua stagione sia già finita
La caduta, il ritiro, la diagnosi, molto probabilmente la fine anticipata della stagione. E’ stato un sabato nero per Tadej Pogacar, fino a sabato pomeriggio protagonista assoluto (anche) della Vuelta ma incappato in un incidente con conseguenze fisiche importanti. Nella mattina di domenica, il fuoriclasse sloveno ha voluto salutare i suoi tifosi dalla camera dell’ospedale di Barcellona dove è ricoverato da ieri, in attesa di essere operato alla clavicola sinistra. L’espressione ironica “alla” Pogacar rassicura gli appassionati: almeno il morale di Tadej resta alto, considerando anche la scelta del brano che accompagna la foto "Stayin' Alive" dei Bee Gees.
Cosa è successo a Pogacar
Pogacar, che indossava la maglia rossa di leader della Vuelta dalla prima tappa, è caduto nel corso dell’ottava frazione, a causa della presenza di un sasso a poco più di 30 chilometri dall'arrivo. Il 27enne campione del Tour si trovava al centro del gruppo e ha ricevuto le prime cure a bordo strada, prima di salire sull'ambulanza. A Pogacar sono state diagnosticate una commozione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra, una frattura cervicale stabile e abrasioni multiple. Sui tempi di recupero, si attende l'esito dell'intervento alla clavicola, ma non è escluso che la sua stagione sia finita qui.