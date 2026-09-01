Dal 10 al 13 settembre si correrà il Tour of Armenia, inserito nel calendario Uci. Una corsa in paesaggi suggestivi realizzata in collaborazione con Rcs. I dettagli, il percorso e le tappe di una gara a tappe che punta a consolidarsi anche in futuro
Quattro tappe, 587 km, 5300 metri di dislivello e un Paese tutto da scoprire. Dal 10 al 13 settembre, il mondo del ciclismo dà il benvenuto al Tour of Armenia, nuova corsa 2.2 inserita da questa stagione nel calendario dell’UCI Europe Tour. La manifestazione è organizzata dal Governo Armeno e dalla Federazione Ciclistica Armena con la consulenza tecnica di Rcs Sports and Events DMCC. Il Tour of Armenia è una corsa ciclistica in cui sarà possibile ammirare tanti talenti emergenti del pedale, insieme alle bellezze del territorio. La gara attraverserà le regioni di Gegharkunik, Tavush, Lori e Aragatsotn, chiudendosi nella capitale di Erevan. La Federazione Ciclistica Armena, di concerto col Ministero dell’Educazione, Scienza e Cultura della Repubblica d’Armenia, è già al lavoro da diversi anni per valorizzare una disciplina che è in rapida espansione e si pone l’obiettivo di trasformare questo evento in un appuntamento fisso annuale in calendario.
La 1ª tappa: Gavar-Mets Masrik (135 km, 450 metri di dislivello)
La tappa inaugurale, in programma per giovedì 10 settembre, scatterà da Gavar, capoluogo della regione di Gegharkunik, fino a Mest Masrik: 135 km con 450 metri di dislivello che dovrebbero privilegiare le ruote veloci. Il percorso costeggerà lo splendido Lago Sevan, il più grande del Paese, nonché il secondo lago più alto al mondo dopo il Titicaca in Perù: viene definito anche il “mare d’Armenia” perché perfetto per la balneazione e meta molto ambita per turisti e locali.
La 2ª tappa: Kirants-Stepanavan (177 km, 2400 metri di dislivello)
Si sale, invece, nella seconda frazione da Kirants a Stepevan, con 2400 metri di dislivello lungo i 177 km previsti. Si parte dal piccolissimo borgo della regione di Tavush famoso per il suo Monastero dell’VII secolo e si arriva nella cittadina di montagna famosa per il suo splendido altopiano di basalto e per il suo Dendroparco unico in tutto il Caucaso meridionale, per la sua foresta trasformatasi in un giardino botanico vivente.
La 3ª tappa: Martuni-Dilijan (Lago Parz) (162 km, 1700 metri di dislivello)
Molto suggestiva anche la terza giornata di corsa con lo start da Martuni, antica capitale della regione di Gegharkunik e l’arrivo in salita collocato a Dilijan per altri 162 km con 1700 metri di dislivello. Tre i gpm complessivi che potrebbero dare un grande scossone alla classifica generale in una frazione che costeggerà la sponda occidentale de Lago Sevan arrivando al Lago Parz, piccolo specchio d’acqua di montagna situato a pochi chilometri dal centro abitato di Dilijan.
La 4ª tappa: Erevan-Erevan (113 km, 750 metri di dislivello)
Poi, il gran finale, che incoronerà il primo vincitore del Tour of Armenia. Domenica 13 settembre, i corridori affronteranno un circuito cittadino nella capitale di Erevan e arrivo previsto dopo 113 km e 750 metri di dislivello. La cattedrale dedicata a San Gregorio Illuminatore, il Vernissage (mercato d’antiquariato e artigianato), la Moschea Blu e la Piazza della Repubblica sono soltanto alcune delle gemme che si possono ammirare nella città più grande d’Armenia, oltre alle tantissime prelibatezze enogastronomiche che è possibile assaggiare nei tantissimi locali del centro.