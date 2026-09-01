Quattro tappe, 587 km, 5300 metri di dislivello e un Paese tutto da scoprire. Dal 10 al 13 settembre, il mondo del ciclismo dà il benvenuto al Tour of Armenia, nuova corsa 2.2 inserita da questa stagione nel calendario dell’UCI Europe Tour. La manifestazione è organizzata dal Governo Armeno e dalla Federazione Ciclistica Armena con la consulenza tecnica di Rcs Sports and Events DMCC. Il Tour of Armenia è una corsa ciclistica in cui sarà possibile ammirare tanti talenti emergenti del pedale, insieme alle bellezze del territorio. La gara attraverserà le regioni di Gegharkunik, Tavush, Lori e Aragatsotn, chiudendosi nella capitale di Erevan. La Federazione Ciclistica Armena, di concerto col Ministero dell’Educazione, Scienza e Cultura della Repubblica d’Armenia, è già al lavoro da diversi anni per valorizzare una disciplina che è in rapida espansione e si pone l’obiettivo di trasformare questo evento in un appuntamento fisso annuale in calendario.