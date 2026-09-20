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Mondiali di ciclismo, Elisa Longo Borghini quarta nella cronometro

Ciclismo

Elisa Longo Borghini sfiora il podio nella cronometro élite femminile, prima prova dei Mondiali di ciclismo su strada a Montréal. L'azzurra ha chiuso quarta, distante 5 secondi dal bronzo della tedesca Koch. Secondo oro consecutivo alla svizzera Reusser nel giorno del suo 35° compleanno. In top 10 anche Vittoria Guazzini

IL RACCONTO DELLA CRONOMETRO MASCHILE

Festeggiare 35 anni con un titolo mondiale, il secondo consecutivo. Ci è riuscita la svizzera Marlen Reusser, oro nella cronometro élite femminile dei Mondiali di ciclismo su strada in corso a Montrèal. Bissata la vittoria dello scorso anno a Kigali col tempo di 50:24.44: alle sue spalle la giovane britannica Zoe Backstedt e la tedesca Franziska Koch. Sfortunata Elisa Longo Borghini, quarta ad appena 5 secondi scarsi da Koch (51:14.74). L'Italia ha piazzato in top 10 anche Vittoria Guazzini, decima col tempo di 52:29.81. Longo Borghini ha sfiorato la conquista della settima medaglia mondiale in carriera: sarebbe stata la prima nella prova a cronometro dopo le tre in quella in linea e le tre nella staffetta. L'azzurra dovrebbe tornare sulle strade canadesi martedì 22 settembre per il Mixed Relay (la staffetta) e sabato 29 per la gara più attesa, quella in linea. 

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