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Vuelta, la 12^ tappa da Vera a Calar Alto: percorso e altimetria

Ciclismo

Si sale alla Vuelta 2026 con la 12^ tappa che porta la carovana da Vera a Calar Alto per 166,6 km, con quasi 4.500 metri di dislivello e un'arrivo in salita con punte del 12%. Sono cinque i GPM in programma, per una frazione dedicata agli scalatori

LE CLASSIFICHE  - IL PERCORSO COMPLETO

La 12^ sarà una delle tappe chiave di questa Vuelta 2026. Si va da Vera a Calar Alto per 166,6 km, con quasi 4.500 metri di dislivello e praticamente nessun momento per respirare. Il gruppo dovrà passare in sequenza il Puerto de Los Barrancos e l’Alto Cóbdar prima di transitare sul Collado García, ma il bello deve ancora arrivare. Tutto si deciderà negli ultimi 44 chilometri a cominciare da l’Alto de Velefique, un'ascesa da 13,2 chilometri al 7,3% di pendenza media, caratterizzato da un avvio brutale e da un ultimo chilometro che tocca punte verticali del 15%. Da qui inizierà la scalata finale verso il traguardo di Calar Alto, 15,5 chilometri al 6% piuttosto regolari, che nasconde le insidie maggiori proprio nei primi duemila metri, costantemente attorno al 12%. 

Gli orari della dodicesima tappa

  • Partenza: 13:07
  • Arrivo stimato: 17.16

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