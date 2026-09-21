A Montreal, Remco ha sbaragliato la concorrenza a cronometro, dove si conferma re indiscusso della specialità con il quarto titolo consecutivo. Domenica, nella gara in linea, andrà a caccia di un traguardo storico: diventare il primo corridore di sempre a conquistare entrambe le maglie iridate nello stesso anno. Senza Pogacar, l’occasione sembra irripetibile
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