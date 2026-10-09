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Giulio Ciccone, ufficiale l'addio alla Lidl-Trek: nel futuro la Pinarello Q36.5. Le news

Ciclismo

Dopo otto anni si separano le strade di Giulio Ciccone e della Lidl-Trek: l'azzurro saluterà a fine stagione. Sempre più vicino, secondo le indiscrezioni, l'approdo alla Pinarello Q36.5. L'ultima gara con la Lidl per l'abruzzese sarà il Giro di Lombardia

GIRO DI LOMBARDIA: PERCORSO - PARTECIPANTI

Il Giro di Lombardia e poi sarà addio. Dopo otto anni, e con anticipo rispetto al contratto, Giulio Ciccone e la Lidl-Trek si separano. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, due tappe al Giro d'Italia (2019 e 2022), due maglie azzurre sempre nella corsa rosa (2019 e 2026), la maglia a pois al Tour 2023. E soprattutto, è riuscito, seppur solo per un giorno, a coronare il sogno di vestire la Maglia rosa nel 2026. E nel 2019, dopo l'arrivo a La Planche des Belles Filles, è stato l'ultimo italiano a vestire la Maglia gialla al Tour (per due giorni). Ora nel futuro del corridore abruzzese c'è, secondo le voci sempre più insistenti, l'approdo alla Pinarello Q36.5. 

Il comunicato del team: 

"La Lidl-Trek saluterà Giulio Ciccone alla fine del 2026. Dopo otto stagioni insieme, la squadra e Giulio hanno deciso di comune accordo di separarsi; ciò significa che Il Lombardia sarà l'ultima gara del corridore italiano con i colori della Lidl-Trek. Vogliamo ringraziare Giulio per tutto ciò che ha fatto per la squadra e augurargli il meglio per il futuro"

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