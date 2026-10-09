Il Giro di Lombardia e poi sarà addio. Dopo otto anni, e con anticipo rispetto al contratto, Giulio Ciccone e la Lidl-Trek si separano. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, due tappe al Giro d'Italia (2019 e 2022), due maglie azzurre sempre nella corsa rosa (2019 e 2026), la maglia a pois al Tour 2023. E soprattutto, è riuscito, seppur solo per un giorno, a coronare il sogno di vestire la Maglia rosa nel 2026. E nel 2019, dopo l'arrivo a La Planche des Belles Filles, è stato l'ultimo italiano a vestire la Maglia gialla al Tour (per due giorni). Ora nel futuro del corridore abruzzese c'è, secondo le voci sempre più insistenti, l'approdo alla Pinarello Q36.5.