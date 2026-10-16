"Mi ricorda quando ho firmato il primo contratto da professionista"

“L’ingaggio di Richard Carapaz rappresenta un momento fondamentale per lo sviluppo del nostro progetto sportivo - sono le parole del General Manager del team, Kjell Carlström, nel comunicato ufficiale -. È un campione affermato, ma ciò che lo rende davvero speciale è la sua mentalità, fatta di grinta e determinazione pura. La sua esperienza e la sua leadership saranno preziosissime, non solo per raggiungere i nostri obiettivi sportivi, ma anche per far crescere i giovani talenti del team". Ingaggio commentato anche dallo stesso ecuadoriano: "È un’opportunità straordinaria far parte di questo progetto e, soprattutto, essere uno dei leader della squadra – ha detto –. Mi ricorda molto quando ho firmato il mio primo contratto da professionista, quando ero incredibilmente emozionato all’idea di entrare nel WorldTour. Ho ancora la stessa motivazione di quel giorno ed è una sensazione davvero incredibile. Trovo il progetto NSN davvero interessante e, dopo le nostre prime conversazioni, mi sono convinto che questo fosse il posto giusto per me. Sono un corridore che ha ottenuto grandi risultati nel corso della mia carriera, molti dei quali nei Grandi Giri, e questo si sposa perfettamente con ciò che NSN sta cercando".