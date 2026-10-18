Il campione iridato vince la sua prima corsa dopo il trionfo al Mondiale di Montreal. Decisiva l'azione sulla salita della Diesel Farm: McNulty stacca il compagno di fuga Charmig e si invola da solo verso il traguardo di Bassano del Grappa. Primo degli italiani Christian Scaroni, sesto

La "campagna d'Italia" dopo il Mondiale riserva il primo successo per la maglia iridata Brandon McNulty. L'americano trionfa nell'edizione 2026 della Veneto Classic. L'azione decisiva sull'ultimo strappo di giornata, la Diesel Farm, a 10 km dal traguardo. Il neo campione del mondo stacca il compagno di fuga Charmig sulla salita in parte sterrata e, dopo la discesa anch'essa sterrata e molto tecnica, si prende il margine definitivo. Arrivo in solitaria sotto il ponte degli Alpini di Bassano del Grappa. Al secondo posto Charmig, terzo Sivakov, che chiude un podio che vede due corridori UAE sul primo e sull'ultimo gradino del podio. Ancora una buona prova per Christian Scaroni che chiude al sesto posto la sua ultima gara stagionale.