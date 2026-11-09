Incontrando la stampa a margine del criterio di SIngapore (in cui è arrivato secondo dietro Del Toro) il giovane fenomeno francese ha confermato il grande obiettivo della stagione 2027: "La mia priorità è il Mondiale, si correrà vicino a casa". Un punto fermo che lascia aperta la partecipazione al Giro e un'eventuale assenza al Tour...

Ci può essere qualcosa di più importante del Tour de France per un corridore transalpino? Sì, se il Mondiale si corre a Sallanches e se è vicino a casa. Paul Seixas, il giovanissimo nuovo fenomeno del ciclismo mondiale, più giovane vincitore di sempre del Giro di Lombardia, lo fa capire a margine del Criterio di Singapore, corsa in cui è arrivato secondo dietro Isaac Del Toro: "Non so ancora cosa farò l'anno prossimo né come sarà strutturato il mio calendario di gare. Il fatto che quest'anno abbia partecipato al Tour non garantisce che sarò al via anche l'anno prossimo. I Campionati del Mondo rappresentano una priorità assoluta: si terranno molto vicino a casa mia e al luogo in cui vive la mia famiglia; è un'opportunità unica per la quale voglio prepararmi nel modo più accurato possibile". Alla Grande Boucle 2027 quindi potrebbe non esserci la sfida tra il francese e Tadej Pogačar, anche se "Polo" commenta così il disegno del percorso del Tour 2027, pensato anche per rendere la gara più equlibrata: "E' naturale che cerchino di disegnare un percorso che renda difficile per Pogačar vincere ancora. Tadej è il miglior ciclista al mondo, e forse il migliore della storia. Le tappe sono impegnative e diverse da quelle dell'anno scorso, ma, in fin dei conti, si tratta del Tour de France: sarà sempre una corsa durissima".



"Il mio futuro? A volte leggo cose che mi fanno ridere" Dopo un 2026 con vittoria del Giro dei Paesi Baschi, Freccia-Vallone, due secondi posti a Strade Bianche e Liegi-Bastogne-Liegi, un 4° posto al Tour e soprattutto la vittoria, a soli 20 anni, della sua prima Monumento con il Giro di Lombardia, è normale che il futuro, anche contrattuale, di Seixas sia al centro del dibattito, con voci e scenari spesso contrastanti, indiscrezioni che lo danno già lontano dalla Decathlon dopo la prossima stagione e possibili offerte da mille e una notte dagli Emirati..Paul non si scompone e risponde così: "È normale che si parli del mio futuro e credo che sia un bene, significa che c’è interesse su di me e su quello che faccio. Non mi pesa, fa parte dello sport. Ma se comincio ora a parlare del mio futuro e di contratto impazzirò. Non c'è nulla di certo, per ora. A volte mi imbatto in post social o articoli che mi fanno ridere, cose sul mio futuro che non so nemmeno io e che apprendo dai media". Di una cosa però è certo, progetto e persone contano più di tutto: "Possono offrirmi anche la Luna. Non è facile rispondere, io voglio sentirmi in sintonia con la squadra e le persone. È la cosa davvero importante" Leggi anche Singapore Criterium, Del Toro batte Seixas