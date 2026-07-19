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Tour de France, chi ha vinto più tappe: la classifica all-time. Pogacar punta Hinault...

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Tadej Pogacar con la vittoria nella 14^ frazione del Tour 2026 ha raggiunto un mito come André Leducq a 25 vittorie di tappa nella Grande Boucle. Ora nel mirino dello sloveno Bernard Hinault (28 vittorie). E il sogno di superare Merckx e Cavendish. Qui la classifica di chi ha conquistato più tappe al Tour de France e gli italiani più vincenti (guidano Bartali e Cipollini)

TOUR DE FRANCE 2026, LA 15^ TAPPA LIVE

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