Tour de France, chi ha vinto più tappe: la classifica all-time. Pogacar punta Hinault...
Tadej Pogacar con la vittoria nella 14^ frazione del Tour 2026 ha raggiunto un mito come André Leducq a 25 vittorie di tappa nella Grande Boucle. Ora nel mirino dello sloveno Bernard Hinault (28 vittorie). E il sogno di superare Merckx e Cavendish. Qui la classifica di chi ha conquistato più tappe al Tour de France e gli italiani più vincenti (guidano Bartali e Cipollini)
- 16 vittorie di tappa
- 16 vittorie di tappa
- 16 vittorie di tappa
- 17 vittorie di tappa
- 19 vittorie di tappa
- 20 vittorie di tappa
- 22 vittorie di tappa
- 25 vittorie di tappa
- 25 vittorie di tappa
- 28 vittorie di tappa
- 34 vittorie di tappa
- 35 vittorie di tappa
- Sono Gino Bartali e Mario Cipollini gli italiani ad aver vinto più tappe al Tour de France. Di seguito i più vincenti:
- 12 vittorie di tappa
- 12 vittorie di tappa
- 11 vittorie di tappa
- 9 vittorie di tappa
- 9 vittorie di tappa
- 8 vittorie di tappa
- 8 vittorie di tappa
- 7 VITTORIE DI TAPPA: Fiorenzo Magni, Nino Defilippis, Felice Gimondi
- 6 VITTORIE DI TAPPA: Marino Basso, Guido Bontempi, Alessandro Petacchi, Vincenzo Nibali
- 5 VITTORIE DI TAPPA: Pierino Baffi
- 4 VITTORIE DI TAPPA: Franco Bitossi, Gianni Bugno, Gastone Nencini,Francesco Camusso
- 3 VITTORIE DI TAPPA: Luigi Lucotti, Giovanni Corrieri, Dino Bruni, Nicola Minali, Claudio Chiappucci, Matteo Trentin