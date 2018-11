Meno uno! Partiamo subito con la notizia relativa a Gonzalo Higuain che sprofonda in un fantapunteggio negativo. Accade portieri, meno spesso ai giocatori di movimento. L'argentino ricorderà a lungo quel Milan-Juve che poteva vederlo presente sul tabellino dei marcatori ma che invece gli ha 'regalato' la copertina della Flop 11. Per la seconda giornata consecutiva una partita con protagonista il Milan vede un 3 nelle pagelle. Accadde settimana scorsa con Opoku mentre oggi tocca al 'Pipita'.

Turno da dimenticare per gli argentini dal dischetto: anche Rodrigo De Paul è stato protagonisa negativo con l'errore dal dischetto contro l'Empoli. Continua invece il periodo no della difesa della Sampdoria con Audero che, dopo essere stato tra le fantasorprese positive di inizio stagione, sta peggiorando la propria fantamedia. Vediamo quindi come si compone il 4-3-3 della Flop 11 dell’undicesimo turno di campionato

Portiere





Emil Audero: 1,5 (5,5-4)

Spiegone

Poco soddisfatti ma quasi tutti sulla stessa barca. Un solo clean sheet nel 12° turno di campionato. Juventus a parte gli altri fantallenatori si sono dovuti districare tra ballottaggi e gare delicate. Il momento della Samp imponeva una riflessione in sede di probabili formazioni sull'opportunità di schierare Audero. Lo avete rischiato? Pace: andrà meglio la prossima volta. C'è di buono che in questo turno non ci sono stati voti troppo negativi tra i 20 portieri di A. Il giudizio più basso è stato un 5,5. A parte Audero, ci sono da segnalare i 3,5 di Sorrentino, Handanovic, Donnaumma e Gomis.

Difensori





Davide Biraschi: 3,5 (5,5,-2)





Ricardo Rodriguez: 4





Filip Helander: 4,5 (5-0,5)





Koffi Djidji: 5

Spiegone

Su Biraschi poco da dire: in alcune leghe private esiste un bonus per il gol decisivo. Per fortuna che il malus non aumenta in caso di autogol determinante ai fini del punteggio finale. Le corsie esterne del Milan di Gattuso non hanno dato i risultati sperati visto che anche Abate è stato sotto la sufficienza. Il voto di Helander ci dice che alla fine quella di Rodriguez è stata l'unica grave insufficienza di giornata. Per il resto 5 o 5,5 a profusione. Chi ha aumentato il fantavoto è stato Srna: il difesnore del Cagliari è stato uno dei nove di Serie A con 5 in pagella ma il suo assist lo ha 'elevato' a un totalone di 6. Abate, N'Koulou, Murru, Samir, Hysaj e Simic sono stati gli altri difensori con un 5 nelle Sky-pagelle.

Centrocampisti



Marcelo Brozovic: 4 (5-1)





Rodrigo De Paul: 2,5 (5,5-3)





Roberto Soriano: 4



Spiegone

La giornata storta dell'Inter di Spalletti ha un inevitabile riflesso fantacalcistico: il rosso a Brozovic abbassa il totalone del croato mentre la gara di Vecino (durata solo un tempo) non ha portato in dote quel che i fantallenatori speravano. Decisivo il penalty fallito da uno specialista come De Paul. Guardando ai soli voti in pagella, oltre al 4 di Soriano, c'è da segnalare il 4,5 di Castillejo e quello di Berenguer. Un Torino reduce da un periodo positivo, ha 'tradito' più di un fantacalcista. In tutto, in questo turno pre pausa, ci sono stati altri 10 centrocampisti che hanno totalizzato un punteggio di 5: un paio del Bologna (Pulgar e Dzemaili), un tris blucerchiato (Jankto, Praet e Ramirez) e il tandem del Cagliari (Bradaric e Padoin).

Attaccanti





Gonzalo Higuain: -1 (3-3-1)





Arkadiusz Milik: 5





Keita Balde: 5

Spiegone

L'ammonizione pre espulsione (con rosso diretto) rimediata da Gonzalo Higuain non va a conteggio e quindi non abbassa ulteriormente il totale dell'attaccante argentino del Milan. Il trittico Milan-Inter-Napoli nell'attacco della Flop 11 è quasi da record anche se tra gli attaccanti non ci sono stati voti sotto il 5 (Higuain a parte). Continua il momento no degli avanti viola: Simeone e Pjaca hanno fatto registrare un'altra insufficienza. Chi aveva deciso, visto l'avversario, di fare all-in con i giocatori della Fiorentina presenti nella propria rosa, difficilmente avrà passato un bel (fanta) weekend. Altre insufficienze degne di nota sono quelle di Suso e Iago Falque. Entrambi arrivavano da un ciclo (più o meno lunghi) di fantapunteggi positivi con gol, asssit e buoni voti. Una giornata storta ci può stare.