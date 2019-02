Quando leggiamo le statistiche prima o dopo una determinata partita, ci troviamo a fronteggiare numeri che però non sono calati nella realtà 'di gioco'. Un esempio chiarirà l'analisi che andremo a sviluppare nella 'Fanta Room' di oggi. Immaginate di non conoscere il risultato di una partita e che vi troviate di fronte solo il dato dei tiri nello specchio: la squadra X ha tirato 8 volte in porta mentre la squadra Y solo 4. Ovviamente non dobbiamo automaticamente pensare che il risultato sia stato favorevole a quelli che hanno centrato più volte la porta. Ma perché non dobbiamo farlo?

I dati ci dicono che una squadra ha inquadrato i pali per 8 volte; non ci viene spiegata la qualità dei tiri. Da dove sono arrivate le conclusioni? Da dentro l'area? Da fuori? Da posizione defilata? Ora immaginate di poter scegliere la tipologia di tiri in porta della vostra squadra. Meglio 8 tiri in porta ma con 7 su 8 da fuori area, o meglio 4 tiri da posizione centrale in zona dischetto del rigore?

Più ci allontaniamo dalla porta più la probabilità di segnare diminuisce. Da lontano i tiri devono essere precisi e potenti e non sempre la combinazione di questi fattori riesce. Un debole tiro da 25 metri centrale conta 1 tanto quanto un miracolo su un diagonale stretto proveniente dall'area piccola. Sfruttando le partite in programma nella 22ma giornata vediamo quindi i gol concessi per zona da ogni squadra.

Nota bene: il totale che andremo ad indicare non tiene contro di rigori e autogol

Empoli-Chievo

Empoli (gol subiti: 38)

Gol concessi in area piccola: 7

Gol concessi in area: 24

Gol concessi da fuori area: 6

Chievo (gol subiti: 40)

Gol concessi in area piccola: 8

Gol concessi in area: 23

Gol concessi da fuori area: 9

Napoli-Sampdoria

Napoli (gol subiti: 17)

Gol concessi in area piccola: 2

Gol concessi in area: 14

Gol concessi da fuori area: 1

Sampdoria (gol subiti: 22)

Gol concessi in area piccola: 9

Gol concessi in area: 12

Gol concessi da fuori area: 1

Juventus-Parma

Juventus (gol subiti: 9)

Gol concessi in area piccola: 4

Gol concessi in area: 5

Gol concessi da fuori area: 0

Parma (gol subiti: 22)

Gol concessi in area piccola: 9

Gol concessi in area: 10

Gol concessi da fuori area: 3

Spal-Torino

Spal (gol subiti: 28)

Gol concessi in area piccola: 7

Gol concessi in area: 16

Gol concessi da fuori area: 5

Torino (gol subiti: 20)

Gol concessi in area piccola: 5

Gol concessi in area: 13

Gol concessi da fuori area: 2

Genoa-Sassuolo

Genoa (gol subiti: 33)

Gol concessi in area piccola: 9

Gol concessi in area: 20

Gol concessi da fuori area: 4

Sassuolo (gol subiti: 31)

Gol concessi in area piccola: 9

Gol concessi in area: 16

Gol concessi da fuori area: 6

Udinese-Fiorentina

Udinese (gol subiti: 22)

Gol concessi in area piccola: 7

Gol concessi in area: 13

Gol concessi da fuori area: 2

Fiorentina (gol subiti: 19)

Gol concessi in area piccola: 5

Gol concessi in area: 9

Gol concessi da fuori area: 5

Inter-Bologna

Inter (gol subiti: 12)

Gol concessi in area piccola: 3

Gol concessi in area: 6

Gol concessi da fuori area: 3

Bologna (gol subiti: 32)

Gol concessi in area piccola: 8

Gol concessi in area: 19

Gol concessi da fuori area: 5

Roma-Milan

Roma (gol subiti: 27)

Gol concessi in area piccola: 7

Gol concessi in area: 16

Gol concessi da fuori area: 4

Milan (gol subiti: 18)

Gol concessi in area piccola: 3

Gol concessi in area: 10

Gol concessi da fuori area: 5

Frosinone-Lazio

Frosinone (gol subiti: 40)

Gol concessi in area piccola: 10

Gol concessi in area: 24

Gol concessi da fuori area: 6

Lazio (gol subiti: 19)

Gol concessi in area piccola: 4

Gol concessi in area: 11

Gol concessi da fuori area: 4

Cagliari-Atalanta

Cagliari (gol subiti: 26)

Gol concessi in area piccola: 6

Gol concessi in area: 16

Gol concessi da fuori area: 4

Atalanta (gol subiti: 24)

Gol concessi in area piccola: 7

Gol concessi in area: 13

Gol concessi da fuori area: 4

