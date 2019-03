Fantacalcio, ecco la Top 11 della 28^ giornata

Giornata da record per la Serie A 2018-2019. Si è infatti toccato il massimo stagionale di reti con 42 centri. La curiosità? Per la prima volta in stagione la Juventus non è andata a segno (sconfitta 2-0 in quel di Genova) in un turno di campionato nel quale tutte le squadre hanno segnato almeno una rete….tranne la Juve! Il fatto che ci sia stata solo una doppietta (e solo un’autorete) ci dice anche che è stato elevatissimo anche il numero di marcatori differenti.

Prendiamo Sassuolo-Sampdoria: 3-5 con 8 marcatori differenti, stesso discorso per il 4-2 del Napoli sull’Udinese e delle 5 reti nel derby di Milano. Il rovescio della medaglia è abbastanza scontato: per molte difese e per la stragrande maggioranza dei portieri, è stato un turno da incubo. Con Ronaldo a riposo, Icardi ancora fuori e il duo Immobile-Insigne ai box causa infortunio, il resto della truppa si è difeso molto bene anche se qualcuno, là in alto nella classifica marcatori, non ha aggiornato il proprio bottino!

Vediamo quindi di mettere giù la miglior formazione di giornata. Come sempre, daremo anche uno sguardo al podio di Superscudetto, il fantacalcio di Sky. Il sistema di gioco della Top 11 di questa settimana è un 3-4-3

Portiere





Ionut Radu: 6,5



Spiegone

Nella storia della serie A, i casi di giornate con tutte le squadre a segno si contano sulle dita di una mano. Come detto nella parte introduttiva, in questo turno solo la Juventus non è riuscita a far gol. Verrebbe da pensare che il solo esente da ‘malus’ sia stato Radu. Invece no! Possibile? Beh si dai…pensateci bene. C’è stato un altro caso. Dietro al portiere del Genoa, migliore di giornata tra i ‘guardameta’, c’è un terzetto di colleghi che hanno totalizzato 6. Sorrentino e Viviano hanno ottenuto un bel 7 in pagella e solo un gol subito. Il terzo nome è quello di Meret. Le due reti fatte dall’Udinese sono state incassate da Ospina. Una volta entrato in campo Meret è rimasto imbattuto.



Difensori





Marko Pajac: 10,5 (7,5+3)

Stefan de Vrij: 10 (7+3)

Mateo Musacchio: 9,5 (6,5+3)

Spiegone

Nella scorpacciata di gol di giornata ci sono stati ben 6 difensori che hanno portato in dote un bel +3 ai vari fantallenatori. Insieme a Mateo Musacchio ci sono altri tre giocatori che hanno totalizzato 9,5: Ceppitelli, Marusic e il ‘solito’ Izzo. Per Nicola Murru invece 7 in pagella e bonus per assist. Da segnalare anche il 7,5 di giornata fatto registrare dal duo di esterni del Cagliari. Lykogiannis e Cacciatore hanno infatti contribuito in modo decisivo alla vittoria dei rossoblù contro la Fiorentina nel super anticipo del venerdì. Anche a livello ‘globale’ non è stata una cattiva giornata per molte difese. Il totale di giocatori che hanno fatto segnare almeno 6,5 quanto a punteggio di giornata è infatti di 31 elementi.

Centrocampisti



Luis Alberto: 15 (8+6+1)

Seko Fofana: 11 (7+3+1)

Karol Linetty: 11 (7+3+1)

Dennis Praet: 10,5 (7,5+3)



Spiegone

Se pensate che il 17 porti sfortuna, dovete (almeno per oggi) ricredervi: il numero totale di gol segnati dai vari centrocampisti della Serie A è appunto stato di 17. Davvero tanta roba se comparassimo il dato con svariate giornate ‘di magra’. L’unica doppietta di questo turno è stata quella di Luis Alberto che si è guadagnato il premio “migliore di giornata” in termini di punteggio assoluto. Oltre ai 4 giocatori titolari della nostra Top 11 c’è da aggiungere anche un quartetto di centrocampisti in doppia cifra con un punteggio di 10: Vecino, Sturaro, Lulic e Poli. Non male nemmeno Ilicic, Valzania, Bakayoko e Joao Pedro, tutti con un bel 9,5 che avrà fatto la gioia dei vari fantallenatori.

Attaccanti





Dries Mertens: 12,5 (7,5+3+2)

Fabio Quagliarella: 12 (8+3+1)

Goran Pandev: 11 (7,5+3+1-0,5)

Spiegone

Giornata davvero pazzesca per gli 1+1. Abbiamo visto che 3 centrocampisti su 4 della nostra formazione hanno chiuso la giornata con almeno una rete e un assist. In attacco invece tutti i titolari della Top 11 di questa settimana hanno visto sia bonus di gol che di assistenze (Mertens ha chiuso con 2 assist e un gol). La lista dei ‘double digit’ (giocatori in doppia cifra) comprende però altri attaccanti: insieme a Goran Pandev troviamo, con 11 punti, anche Lautaro Martinez, Callejon e un ritrovato Defrel. A quota 10 invece segnaliamo Petagna, Caputo, Milik, Orsolini e Gabbiadini.



Superscudetto, i migliori punteggi di giornata