I numeri della passata stagione non mentono e neppure quelli dei primi 180’ di quest’annata di Serie A. Il potenziale offensivo della squadra di Gasperini è davvero notevole. Gioco in velocità, esterni che segnano e poi quel Duvan Zapata che si candida per i piani altissimi della classifica marcatori. Parlando in chiave fantacalcio quindi c’è tantissimo da pescare. Alcuni vi costeranno, altri invece potrebbero essere una piccola 'trappola'. L’acquisto di Luis Muriel fa venire l’acquolina in bocca e c’è da scommettere che la gestione di alcuni giocatori sarà molto oculata visto l'impegno in Champions in un girone che può regalare più di una soddisfazione. Vediamo quindi di passare in rassegna i vari reparti e consigliarvi giocatori e soprattutto spesa da mettere da parte per l’asta post pausa di campionato

Difesa

Gollini ha già raccolto 5 palloni in fondo alla propria porta. Un anno fa i clean sheet furono 9 segno che un po’ di malus bisogna metterli in cantiere. Considerando la griglia portieri Gollini ha buoni accoppiamenti e sicuramente può essere preso in una rosa fantacalcistica che però preveda un altro portiere di una squadra simile (per obiettivi di classifica) all’Atalanta. Passando ai difensori, Gasperini ha accolto ma subito salutto Skrtel prendendo Kjaer. Di gente pronta all’uso nella linea a 3 ci sono 4 nomi con Djimsiti che potrebbe essere un ottimo acquisto low cost. Ogni anno l’Atalanta sforna qualche difensore goleador. Mancini è andato via e quest’anno potrebbe toccare a Toloi regalare qualche +3. Da cerchiare in rosso il cognome di Hateboer. Sappiamo bene quanto siano importanti gli esterni di centrocampo (ce sono ‘listati’ difensori). Quindi non dimenticatevi nemmeno di Gosens. Su Hateboer ci sarà buona parte dei vostri compagni d’asta desiderosi di prenderlo. I gol non dovrebbero mancare, gli assist nemmeno ma occhio a non pagarlo come uno da 10 gol e 8 assist. Ponderate bene l’investimento da fare su di lui

Centrocampo

Guardando alla lista dei centrocampisti su Superscudetto non c’è tantissima scelta. Gomez è chiaramente il nome caldo ma come detto in precedenza, le sue presenze in campionato potrebbero essere limitate data la gestione di fisico e stanchezza. Il consiglio è di dare un’occhiata alle gare prima e dopo gli impegni di Champions. Dovessero esserci gare sulla carta semplici, Gasperini potrebbe fargliene saltare un paio, con tutto quel che ne consegue a livello fantacalcio. De Roon non garantisce bonus e non è esente da gialli. Freuler è già più offensivo ma prendetelo a poco visto che non pare in grado di regalare una valanga di bonus. In ogni caso il duo di centrocampo è spesso titolare, fatto da non sottovalutare dato che torna sempre comodo avere 11 giocatori in campo. Pasalic dal canto suo è uno che invece ha più bonus nel suo repertorio ma rischia di giocare abbastanza poco. Magari l’accoppiata Gomez-Pasalic potrebbe fare al caso vostro. Su Malinovskyi c’è tanta aspettativa visto che nella ‘off season’ si è parlato tanto (e bene) su di lui. A meno che non ci sia un’asta vera e propria, si può prendere solo se si è ben coperti negli altri slot di centrocampo (leggi avere titolari sicuri)

Attacco

Josip Ilicic ha cambiato ruolo al ‘fanta’ passando da centrocampista ad attaccante. Una mezza ‘tragedia’ per tanti fantallenatori. Vale ancora la pensa spendere un sacco per lui? Tutto dipende dalla condizione fisica che, come noto, non è solidissima quindi c’è il concreto rischio di spendere una fortuna per poi vederlo giocare una ventina di gare. A livello di bonus non ci si potrà lamentare ma come spesso accade, quel che conta per il fantallenatore è l’aspettativa e forse Ilicic è l’esempio più limpido: conoscendo le sue potenzialità, il suo piede, la sua capacità di portare bonus e la sua condizione fisica, valutate per bene cosa aspettarvi da lui. Non siate per forza superottimisti e poi stabilita la quota di crediti da spendere per lo sloveno. Zapata pare essere davvero un affarone. In una stagione con tanti attaccanti da potenziali 25 gol c’è anche lui ma forse, nell’immaginario collettivo, è meno ‘sicuro’ rispetto ai vari Immobile, Ronaldo e soci. Non lasciatevi troppo condizionare. Il colombiano l’anno scorso partì male con un solo gol da inizio anno a novembre. In questa stagione le cose sembrano essere cambiate anche da questo punto di vista. Le basi per una stagione TOP ci sono. Non siate avari. Muriel ovviamente rappresenta un’arma in più per Gasperini ma non sarà sempre e solo un’alternativa a Zapata. Quel che abbiamo detto su Ilicic e Gomez potrebbe portare come conseguenza quella di vedere Zapata e Muriel insieme. Resta davvero da capire la frequenza di titolarità di Muriel. Se molti dei vostri amici dovessero ‘passare’ per paura di una spesa non bassa per uno che potrebbe giocare spesso a gara in corso, voi potete strapparlo ad un prezzo ragionevole sapendo che non sarà un’eterna riserva.