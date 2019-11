Fantashow, i consigli per la 14^ giornata

Reduci da un bottino di 16 punti (su 18 disponibili) negli impegni europei delle italiane, torniamo a pensare alla Serie A. Ritroviamo quindi Juve, Inter, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio col morale alto. Sarri concederà un turno di riposo a Szczesny, Gasp non potrà ancora contare su Zapata, Ancelotti dovrà sciogliere i suoi ballottaggi offensivi e Fonseca probabilmente lancerà Under dal 1'. Simone Inzaghi, che contro il Cluj ha fatto ricorso a un ampio turnover, si affida ai suoi pezzi pregiati per far fronte all'Udinese. E noi? Come affrontiamo la 14^ giornata di Serie A? Per chi è in cerca di ispirazione, ecco le scelte di Stefano De Grandis e Riccardo Trevisani, che continuano la loro eterna sfida su cui continueremo ad aggiornarvi ogni venerdì a Fantashow.