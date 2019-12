Fantashow, i consigli per la 15^ giornata: certezze e guizzi

La 15^ giornata inizia di venerdì con un Inter-Roma ricco di novità di formazione. C'è sempre un po' di amarezza quando occorre schierare il proprio XI al fanta in tempo per l'anticipo, quando il grosso del turno di campionato è spalmato tra sabato e domenica. Ma ogni dubbio è considerato come una richiesta di aiuto per la squadra di Fantashow, che si premura di soccorrere i fantallenatori di tutta Italia. Ecco cosa ci ha riservato la puntata di venerdì 6 dicembre, che passerà alla storia per i tanti infortunati, a cominciare dall'anticipo. Per non essere da meno, Stefano De Grandis si è rotto la clavicola e ha lasciato il posto in studio ad Andrea Marinozzi.