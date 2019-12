Fantashow, i consigli per la 16^ giornata

16^ giornata: certezze e guizzi low cost

Archiviata la settimana di coppe, il turno di campionato riprende sabato alle 15 con Brescia-Lecce e si chiude lunedì sera con la sfida tra Cagliari e Lazio. In mezzo ci sono il debutto di Gattuso sulla panchina del Napoli, il derby di Genova, un interessante Bologna-Atalanta e ancora gli impegni casalinghi di Juve, Milan e Roma la domenica, con un imperdibile Fiorentina-Inter alle 20.45. La squadra di FantaShow ha individuato 4 nomi come certezze: Szczesny, Theo Hernandez, Joao Pedro e Dzeko, da inserire in formazione per chi non vuole sbagliare; e quattro guizzi: Joronen, Cetin, Romulo e Favilli. Nomi utili per chi volesse risparmiare fantamilioni (nel caso di Superscudetto) o semplicemente per chi volesse provare il colpaccio avendoli a disposizione nella propria rosa.