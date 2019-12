Fantacalcio, i consigli per la 17^ giornata e per gli scambi di mercato

Ci apprestiamo a vivere una giornata di Serie A parecchio delicata per i fantallenatori. Si inizia il mercoledì alle 18.55 e si finisce... il 5 febbraio! D'accordo, i voti di Lazio-Verona saranno dei 6 politici nella grandissima maggioranza delle leghe, fatto sta che tra Samp-Juve e le restanti gare c'è un buco temporale a cui non siamo abituati. I dubbi di formazione si moltiplicano, in particolare sulle squadre impegnate alla domenica, due delle quali (Brescia e Sassuolo) complicano le cose in quanto la sfida valida per il recupero della 7^ giornata potrebbe condizionare Parma-Brescia e Sassuolo-Napoli dal punto di vista di infortunati e squalificati. Ma non siamo qui per piangerci addosso. Affrontiamo questa 17^ giornata di Serie A e proviamo a fare tesoro delle poche informazioni certe che ci arrivano, per esempio, dal Giudice Sportivo. Tanti gli squalificati, che abbiamo messo al centro del nostro Diario di bordocampo.