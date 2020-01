12/15

CENGIZ UNDER (Roma) – 5 gare con voto – Media voto 5,80 – Infortuni e concorrenza hanno limitato i minuti in campo del folletto turco. Per la Roma non è più incedibile quindi occhio alle possibili destinazioni. Nel 4-2-3-1 di Fonseca, Pellegrini e Zaniolo restano titolari fissi. Per l’ultima maglia c’è tantissima concorrenza ma a uno come Under basta la gara giusta per rilanciarsi….sempre che resti in Serie A