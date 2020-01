Fantashow, i consigli per la 19^ giornata

Guizzi e certezze

Ogni venerdì la squadra di FantaShow si raduna per consigliare quei giocatori che possono rappresentare gli affari di giornata a Superscudetto, per una serie di condizioni favorevoli o per il rapporto qualità-prezzo. Non si vive però di soli guizzi: un fantallenatore con ambizioni di vittoria deve sempre aggrapparsi alle vecchie e sane certezze, che a seconda del turno di campionato vanno individuate considerando fattore campo e calendario. Ecco i nomi da segnarsi per questo weekend: Perin, Kumbulla, Sema e Verdi per quanto riguarda gli affari a basso costo; Silvestri, Theo Hernandez, Kulusevski e Quagliarella per chi non vuole rischiare.