Giornata con un sacco di gol, ben 40 (primato stagionale) e con tante marcature multiple. Dai soliti noti, Immobile e Lukaku, ad altri che non sempre portano in dote dei +6. Nella nostra miglior formazione di giornata ci sono anche new entry assolute. Le goleade, tra le altre, di Lazio e Lecce hanno contribuito non poco a far volare nel punteggio la nostra Top 11 di questa settimana. Il punteggio totale? ben 122,5 punti



