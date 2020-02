Torino, Longo è il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale

Una svolta in panchina già decisa nelle scorse ore e adesso divenuta anche ufficiale: il Torino saluta Walter Mazzarri e affida la panchina granata almeno fino al termine della stagione a Moreno Longo. Un cambio di guida tecnica annunciato proprio dalla società del presidente Cairo attraverso una nota pubblicata sul sito web del club: "Il Torino Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al signor Moreno Longo. Moreno Longo è nato a Torino il 14 febbraio 1976. E’ cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Torino (vincendo nel 1995 il Torneo di Viareggio) e ha esordito in prima squadra il 23 aprile 1995 nella gara contro il Milan, prima di collezionare 33 presenze ed un gol in maglia granata. Nel 2009 è tornato nel Toro in qualità di allenatore nel settore giovanile sulla panchina degli Allievi Nazionali", si legge. Il comunicato poi prosegue: "Dal 2012 al 2016 ha guidato la Primavera granata con la quale ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana di categoria e ha preso parte alla Youth League, massima competizione europea per formazioni Under 19. Nella stagione 2016/2017 è arrivata la prima esperienza nel calcio professionistico alla guida della Pro Vercelli, che ha condotto ad una salvezza anticipata nel campionato di Serie B. L'anno successivo, al Frosinone, ha ottenuto la promozione in Serie A, e con i gialloblù ha esordito in panchina nella massima serie nel campionato 2018/2019. Il Presidente Urbano Cairo accoglie Moreno con il più cordiale bentornato e rivolge a lui e ai suoi collaboratori un caloroso 'in bocca al lupo'", conclude la nota.

Alle 15.30 la presentazione di Longo

Moreno Longo, nuovo allenatore del Torino, verrà presentato in conferenza a stampa e tifosi questo pomeriggio alle 15.30 presso lo stadio Olimpico "Grande Torino".

Risoluzione consensuale con Mazzarri

Pochi minuti prima dell’annuncio di Moreno Longo come nuovo allenatore granata, il Torino ha annunciato – sempre con una nota ufficiale – la separazione con Walter Mazzarri. "Il Presidente Urbano Cairo e l’allenatore Walter Mazzarri, dopo una approfondita analisi sull’insieme di situazioni venutesi ormai a creare, hanno condiviso la decisione di concludere anzitempo il rapporto professionale. Il Torino Football Club comunica pertanto di aver risolto consensualmente il contratto con Walter Mazzarri. La Società desidera ringraziare il tecnico e tutto il suo gruppo di lavoro per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate in questi due anni in granata", conclude il comunicato.