Scopri il nuovo Superscudetto e la gamezone Sky!

Non è passato nemmeno un mese dall'ultima giornata di campionato ed eccoci pronti per la nuova stagione di Superscudetto. La pausa è stata breve ma le novità in arrivo sono grandi! Per iniziare, c'è da sapere che il fanta-concorso più giocato d’Italia ha una nuova casa, la Game Zone.

Cos’è la Game Zone?

È un sito e un’app in cui potrai trovare l’accesso diretto a tutte le piattaforme che diventeranno disponibili per permetterti di divertirti da solo o con gli amici!

Crea un unico profilo da utilizzare in tutti i giochi a tema Sky Sport: scegli un nickname, personalizza l’avatar e sblocca gli obiettivi previsti per tutti i giochi presenti o in arrivo.

Inizialmente, ne troverai due: il nuovo Superscudetto e il Predictor!

Superscudetto: le novità

Chi vincerà il nuovo fanta concorso a tema Serie A?

Sono confermati i premi generali e di giornata!

Troverai una piattaforma completamente rinnovata, con queste novità principali:

Rosa - Il numero di giocatori in rosa si riduce a 15, attento a scegliere bene!

Il numero di giocatori in rosa si riduce a 15, attento a scegliere bene! Capitano - Dovrai scegliere tra i tuoi titolari quale sarà il capitano, questo riceverà bonus/malus doppi, giocatelo bene!

Dovrai scegliere tra i tuoi titolari quale sarà il capitano, questo riceverà bonus/malus doppi, giocatelo bene! Trasferimenti - Durante la stagione, potrai sostituire un massimo di 5 giocatori per ogni finestra di mercato . Ci vorrà il giusto mix tra strategia e tattica nelle scelte!

Durante la stagione, . Ci vorrà il giusto mix tra strategia e tattica nelle scelte! Sostituzioni – Quest’anno sarà tutto nelle tue mani: nessuna sostituzione automatica, durante la giornata potrai scegliere di sostituire un giocatore che ha terminato la propria partita con uno che deve ancora giocare . Riuscirai ad avere le giuste intuizioni?

Quest’anno sarà tutto nelle tue mani: nessuna sostituzione automatica, durante la giornata . Riuscirai ad avere le giuste intuizioni? Bonus/Malus - Più eventi che determinano bonus/malus, con punteggi anche differenziati in funzione del ruolo! Potrai entrare nel gioco per vedere i bonus/malus aggiornati in tempo reale, ma non dimenticare, a questi andrà sommato il voto della nostra pagella!

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO INTEGRALE

Predictor: pronostici sulla Serie A

Oltre al fanta concorso, troverai nella Game Zone anche il Predictor!



Nel gioco puoi inserire i tuoi pronostici per i risultati del campionato di Serie A e sfidare i tuoi amici in gruppi pubblici o privati.