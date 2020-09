Nuove regole del Superscudetto Sky: rosa e mercato

Superscudetto si rinnova e propone tantissime novità, da sapere ma anche da studiare. Il classico ‘fanta’ va in soffitta per lasciare spazio ad un concorso che mette ancora più al centro la figura del fantallenatore. Tra regole, bonus e malus c’è da arrivare preparati all’inizio del campionato. Ecco quindi una serie di approfondimenti sulla nuova ‘struttura’ del fantagioco di Sky Sport. Oggi parliamo di rosa e di mercato

Il numero magico è 15. Questa cifra, sappiatelo fin da subito, rappresenta il totale dei giocatori della rosa del nuovo Superscudetto. Basta con le rose super profonde e un sacco di giocatori presi a 1 solo perché devo riempire tutti gli slot. Da quest’anno si cambia. Il fantagioco di Sky prevede le seguenti regole

Una sola squadra ad utente

Un budget iniziale di 150 milioni

Rosa di 15 giocatori

Chiaramente all’inizio bisognerà fare selezione perché di sicuro non potremo permetterci di prendere tutti i top player ma scopriremo nelle prossime ‘puntate’ di approfondimento che, sul nuovo Superscudetto, non esistono solo gli attaccanti. I bonus sono stati rivisti e ‘riconfigurati’ e andranno a premiare (e tanto) anche centrocampisti e difensori. I 15 giocatori della rosa devono rispettare i seguenti criteri

2 portieri

5 difensori

5 centrocampisti

3 attaccanti

La regola più interessante è decisamente l’ultima. Avere ‘solo’ tre attaccanti a disposizione fa ripensare a tutte le strategie che il fantallenatore ‘classico’ conosceva. Conviene ancora in 3-4-3 o il 4-3-3? Risponderemo a questa domanda nell’approfondimento strategico sui sistemi di gioco. Avere solo 3 attaccanti da una parte può rappresentare uno svantaggio (ma non sarà così), dall’altro invece vi permetterà di non sperperare milioni solo in quel reparto. A conti fatti avete 11 giocatori da schierare e solamente 4 panchinari (3 al netto del secondo portiere). Capite bene che tutto ciò quasi azzera la fortuna e concentra quasi tutto sulla bravura e l’attenzione del fantallenatore.

COME FUNZIONANO LE FINESTRE DI MERCATO

Il valore dei giocatori salirà o scenderà in base alle prestazioni in campo e come nelle passate edizioni di Superscudetto, comprare a poco e vendere a tanto vi farà aumentare il budget di spesa ma qui dobbiamo approfondire anche il secondo nuovo aspetto regolamentare che riguarda il mercato. La vostra rosa può essere cambiata durante le varie finestre di mercato

Ogni finestra chiude 5 minuti prima dell’inizio della prima gara di giornata

Ogni finestra apre dopo la fine dell’ultima gara di giornata

In ogni finestra si possono cambiare un massimo di 5 giocatori

Il riassunto dei primi due concetti è abbastanza semplice: non si possono fare operazioni di mercato durante tutto l’arco di una giornata di campionato: abbiamo un anticipo il venerdì sera alle 20:45 e la giornata si conclude col posticipo di lunedì alle 20:45? A partire dalle 20:40 del venerdì fino alla fine del posticipo del lunedì non si può comprare o vendere. Beh ma domenica mattina alle 9 non giocano…posso comprare qualcuno? Risposta: NO. La giornata (nella sua interezza) non è finita (è ‘in progress’) e quindi niente mercato. Il terzo punto è una novità da tenere a mente anche a livello strategico. Finisce la prima di campionato, il mercato è aperto….fino all’anno scorso potevo cambiare tutta la rosa. Oggi invece posso sostituire un massimo di 5 elementi (volendo anche solo 5 difensori. Non c’è un limite ‘per reparto’). A livello di strategia vuol dire essere qualche ‘mossa’ avanti. Prendo un portiere che tra due giornate ha una gara difficilissima? Posso pensare di cambiarlo una giornata prima perché magari rischio qualche squalifica, qualche infortunio o semplice turnover di altri giocatori. Cinque cambi sono un buon cuscinetto ma ogni tanto bisogna guardare avanti. E i fantallenatori più attenti avranno un bel vantaggio rispetto a quelli più ‘distratti’.