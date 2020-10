Nel corso della diretta Facebook di Fantacalcio, Riccardo Trevisani affronta la questione Kulusevski, che potrebbe partire dalla panchina in Juventus-Verona. Non solo, perché Trevisani si esprime anche sul possibile capocannoniere della Serie A in corso e prevede quanti gol potranno fare Ciro Immobile e Ciccio Caputo

Come ogni venerdì, puntuale alle ore 17, Riccardo Trevisani ha dato le sue indicazioni in vista della prossima giornata di campionato in diretta sulla pagina Facebook di Fantacalcio. In questa puntata è stato affrontato il tema Dejan Kulusevski, che potrebbe rientrare nel turnover di Andrea Pirlo e partire dalla panchina in Juventus-Verona. Non solo, previsioni anche sul prossimo capocannoniere della Serie A e sul numero di gol che potranno realizzare due grandi bomber come Immobile e Caputo.