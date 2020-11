2/15

Difensore: GABRIELE ZAPPA (Cagliari) - fantamedia Fantacalcio 6,58



È tra i migliori quindici difensori per fantamedia di Fantacalcio.it. Il classe 1999 del Cagliari ha esordito in A nella prima giornata a gara in corso, e si è guadagnato il posto da titolare (è un terzino destro) a suon di prestazioni. Due assist per uno dei classici colpi (indovinati) "a 1".