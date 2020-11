Come ogni venerdì, puntuale alle ore 17, Riccardo Trevisani ha dato le sue indicazioni in vista della prossima giornata di campionato in diretta sulla pagina Facebook di Fantacalcio. Spazio soprattutto alle possibili scelte di Antonio Conte, che valuta un cambio di modulo per uscire dal momento difficile: nelle rotazioni dell'allenatore nerazzurro potrebbe rientrare anche Romelu Lukaku, con Sanchez che si candida a un posto da titolare. Tutto anche sul ballottaggio Muriel-Ilicic in casa Atalanta e sulle mosse di Pirlo in vista di Benevento-Juventus.