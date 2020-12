Come ogni venerdì, puntale alle ore 17, Riccardo Trevisani ha dato le sue indicazioni in vista della prossima giornata di campionato in diretta sulla pagina Facebook di Fantacalcio. Spazio alle scelte di Andrea Pirlo, che potrebbe cambiare nella trasferta di Genova dopo la trionfale prestazione contro il Barcellona. Attenzione anche ad Alvaro Morata, che torna a disposizione dopo la riduzione della squalifica: giocherà lui o Paulo Dybala? Tutto anche sulle condizioni di Ibrahimovic in vista di Milan-Parma e sui possibili cambiamenti di Antonio Conte, dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League.