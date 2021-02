La Serie A torna in campo per la 23^ giornata di campionato: si parte stasera con Fiorentina-Spezia e Cagliari-Torino (ricordatevi la formazione!) e per l'occasione l'appuntamento fantacalcistico di Sky Sport è anticipato di un'ora. Dalle 17 vi aggiorneremo con le ultimissime news sulle probabili formazioni e non mancheranno le risposte alle vostre domande da Instagram (@skysport) e ai messaggi vocali che ci inviate al numero di telefono 345.9906769

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI