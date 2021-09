Milioni di fantallenatori si stanno ritrovando in questi giorni per l'appuntamento più importante dell'anno: l'asta. Su chi puntare quest'anno? Fayna ci aiuta a sciogliere alcuni nodi per i reparti arretrati: a chi affidare la porta e quanto spendere per i difensori, con qualche nome "scommessa" per i più audaci (o tirchi)

