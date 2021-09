Protagonisti in campo e al… fantacalcio! Ricordate quali sono stati i giocatori più "produttivi" a partire dal 2011? Il +3 diventa un fattore, bonus decisivo come alla voce 'assist'. Ecco perché a fare la differenza sono stati i grandi bomber degli ultimi dieci campionati: solo in due hanno superato quota 100 punti. Ripercorriamo i migliori stagione per stagione, li avevate nelle vostre rose?

