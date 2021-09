Anche il sindaco di Milano si prepara al rito dell'asta al fantacalcio e chiede consigli sui social. Intanto ha già i primi nomi appuntati: da Kessié a Zaniolo, dal nuovo arrivato in casa Samp (via Juve) Ihattaren a Dzeko. E c'è anche Bastoni, che commenta: "Grazie per la fiducia sindaco"

È tempo di fantacalcio. È tempo di asta. E lo è un po' per tutti. Tra gli appassonati c'è anche il sindaco di Milano Beppe Sala , che con un post su Instagram lancia i consigli per gli acquisti: "E ora mi rilasso preparandomi all’asta", scrive lui. Che nel frattempo sembra avere già le idee chiare sui nomi da schierare per la stagione fantacalcistica pronta ad entrare nel vivo. Si parte dalla porta: tra i pali scelti Musso , Handanovic - lui che è tifoso nerazzurro - e Consigli .

Bastoni ringrazia per la fiducia

Di nerazzurro c'è anche il centrale di Simone Inzaghi, che ha commentato il post ringraziando il sindaco di Milano per la fiducia ricevuta. Insieme a lui Molina dell'Udinese, Di Lorenzo del Napoli e il nuovo arrivato in casa Fiorentina (dal Real) Odriozola. Centrocampo con Kessié, il quasi nerazzurro Nandez in estate, Bandinelli dell'Empoli e Di Tacchio della Salernitana. Capitolo trequartisti: da Zaniolo al nuovo arrivato in casa Samp (via Juve che lo ha preso dal Psv) Ihattaren, più Aramu del Venezia e Traoré del Sassuolo. Mentre davanti spazio a nuovi colpi: Dzeko neo interista, Caicedo neo genoano, Shomurodov neo romanista e Boga del Sassuolo.