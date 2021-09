I consigli di FantaShow per la 3^ giornata

Reduci dalla pausa nazionali (e dalle nostre aste!) si torna più carichi che mai per affrontare la 3^ giornata di campionato. Sarà un turno atipico, a causa delle tante assenze dei sudamericani rientrati in Italia a ridosso del weekend. Per sciogliere i classici dubbi di inizio stagione c'è l'appuntamento con FantaShow: spazio alle domande che ci lasciate su Instagram (@skysport) e attraverso i messaggi vocali al numero di telefono 345.9906769

Sarà Empoli-Venezia ad aprire la 3^ giornata di Serie A, che si chiuderà lunedì sera alle 20.45 con Bologna-Verona. Per la maggior parte dei fantallenatori si tratterà del debutto stagionale, dal momento che la pausa nazionali ha steso un tappeto rosso da Trieste in giù alle aste, aprendo anche una sessione di scambi di fantamercato. Giorni frenetici dunque, perché ai dubbi sulla formazione da schierare si aggiungono quelli relativi alla trattative di mercato. La squadra di FantaShow entra in gioco (e lo farà ogni venerdì alle 18, su SkySport24) per sciogliere i vostri dubbi e consigliarvi qualche mossa.