I consigli di FantaShow per la 6^ giornata

I consigli di Fayna per chi gioca al Mantra

Da quest'anno a FantaShow andremo incontro anche a quella fetta di pubblico che si diletta con la versione "mantra" del Fanta, in cui non esistono spregiudicati 3-4-3 composti da terzini che si mascherano da centrali di difesa. La formazione rispecchia l'assetto tattico di una squadra reale e ogni ruolo va pesato con attenzione. Provatelo, esperienza da cui è impossibile tornare indietro. Per la 46^ giornata di Serie A i consigli di Fayna cadono su Molina dell'Udinese: sicuramente deludente nelle ultime tre uscite, tra votacci e cartellini. Ma contro la Fiorentina può trovare riscatto, sotto forma di bonus. Un nome su cui insistere, buono da utilizzare come terzino destri (Dd) in una difesa a 4. Se tra i vostri ballottaggi c'è anche Rovella, date una chance al centrocampista del Genoa che nel ruolo M del mantra offre sempre prestazioni pulite e può regalare un assist da un momento all'altro. Anche Bernardeschi (ruolo W, T) è una buona opzione per la sfida con la Samp: il Berna è entrato bene contro lo Spezia e Allegri sa di poter contare su di lui. Infine, un altro nome da non "abbandonare" è quello di Raspadori: è vero, è un Pc e da questo ruolo ci aspettiamo sempre i gol, quando non arrivano la pazienza tende a esaurirsi. Ma a Jack va data fiducia, schieratelo contro la Salernitana.