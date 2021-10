I consigli di FantaShow per la 10^ giornata

Prepariamo il turno infrasettimanale con un appuntamento speciale di FantaShow per sciogliere i vostri dubbi: spazio alle domande che ci lasciate su Instagram (@skysport) e attraverso i messaggi vocali al numero di telefono 345.9906769

Alla vigilia del tanto temuto turno infrasettimanale la squadra di FantaShow scende in campo per sciogliere dubbi e snocciolare aggiornamenti sulle condizioni di chi ha giocato nel weekend. Ecco alcuni estratti della puntata di lunedì 25 ottobre per preparare la 10^ giornata di Serie A e cercare di prendere qualche bel bonus al fanta!