5/10

VENEZIA-ROMA - Arbitro Gianluca Aureliano - In questa stagione Aureliano ha alzato leggermente la propria media: 2 rigori in 4 gare (in A ne conta 8 in 20 partite). Tendenza in aumento quindi. Veretout si è presentato sul dischetto alla 6a e all'8a. Se siete scaramantici....questa è una giornata dal numero pari. Venezia che è a quota 3 rigori concessi in stagione