7/10

FRANCK RIBERY (Salernitana) - SCONSIGLIATO - Annata davvero complicata per l'ex Fiorentina e Bayern Monaco. C'è chi spera ancora in un ritorno di fiamma (col fantacalcio) ma per ora Ribery è passato da mezzo tiro in porta di media ogni 90 minuti a non centrare mai lo specchio. Sono infatti 0 i suoi tiri in porta da novembre a oggi