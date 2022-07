Il 26 luglio alle ore 14 torna FantaShow, in diretta su Sky Sport e in streaming su Skysport.it: una puntata speciale in collaborazione con Fantacalcio.it dove verrà svelato il listone e i ruoli per la stagione 2022/2023

Amici Fantallenatori. Fedelissimi di Fantashow, siete pronti? La stagione è ormai alle porte. Già vi vediamo, lì sulla spiaggia a studiare le prime mosse per la vostra nuova rosa del Fantacalcio. Chi comprare? Su chi puntare? Tanti interrogativi sotto al sole che vi fanno sudare ancora di più. Niente paura, però, perché il 26 luglio alle ore 14 torna FantaShow, in diretta su Sky Sport e in streaming su Skysport.it. Una puntata speciale in collaborazione con Fantacalcio.it dove verrà svelato il listone e scopriremo i ruoli per la stagione 2022/2023. Il tutto sia per la modalità Classic che per quella Mantra, sempre più amata dai fantallenatori. Sul nostro sito, a seguire, sarà pubblicata tutta la lista dei giocatori e gli approfondimenti. Proveremo a darvi i primi consigli sui giocatori per l’asta insieme proprio alla redazione di Fantacalcio.it ed ai nostri “soliti” esperti di FantaShow che vi terranno compagnia per tutta la stagione. Insomma, il 26 Luglio ritagliatevi uno spazio (alle 14) tra un bagno ed una bibita fresca in riva al mare per seguire la puntata speciale di FantaShow. Ne varrà la pena. Ne varrà della vostra stagione. Fantallenatore avvisato…