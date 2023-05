Fantacalcio, i "campo o panca" della 36^ giornata

Con la 35^ giornata si è chiuso il quinto minicampionato da 7 partite. Un numero sicuramente utile per analizzare il trend delle varie squadre che si apprestano a chiudere la stagione. Il Napoli, fresco Campione d'Italia ha segnato poco in questo ultimo scorcio d'annata mentre la Fiorentina è seconda per tiri in porta. Scopriamo quindi i 10 nomi fantacalcistici di questa settimana

