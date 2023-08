"Switch": cos'è e come funziona

Lo "switch" è la grande novità di questa stagione del Fantacalcio. Non si tratta di un obbligo, ma di un'opportunità concessa dal sistema per avere meno problemi di formazione possibili. Una volta scelti gli 11 giocatori da schierare, con questa opzione si può selezionare uno dei titolari e uno dei panchinari. Se il primo dovesse partire dalla panchina (ed entrare a partita in corso), automaticamente la riserva prescelta diventerebbe titolare. In questa maniera, si può sfruttare un giocatore con una maggiore possibilità di disputare 90 minuti che non uno che rischia di entrare solo nel secondo tempo e con minor tempo a disposizione per accumulare bonus. Quante volte sarete stati in dubbio se schierare una punta invece di un'altra, considerando che una delle due potesse partire dalla panchina? Magari anche della stessa squadra? Con questa nuova opzione non avrete più problemi... a meno che poi a segnare non sia proprio l'attaccante subentrato e appena scalato in panchina. Ma come sempre sta a voi la scelta. Una in più...