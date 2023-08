1/60

Signore e signori, ci siamo. Il tanto atteso 'listone' 2023-2024 è arrivato e non vediamo l'ora di studiarlo. Di seguito riportiamo tutte le rose ma prima vediamo come funziona la legenda. Per ogni giocatore troverete l'indicazione dei seguenti dati fantacalcistici

COGNOME

RUOLO CLASSIC

RUOLO MANTRA

QUOTAZIONE (Qu)

FANTAVALORE (FVM)

Attenzione all'ultimo dato che è un consiglio di fantacalcio.it su quanto spendere al massimo in un'asta tra amici con 1000 fantamilioni inziali

Il risulato "visivo" è il seguente: Osimhen (A-Pc) - Qu => 43 - FVM => 435