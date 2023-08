1/22

Come funziona il calendario di chi inizia "tardi" il fantacalcio? Iniziare la stagione dopo la sosta, comporta uno studio in più: sapete quali partite salteranno le varie squadre? Come dite? Non è importante... beh insomma. Considerando le prime e le ultime 3 giornate (il fantacampionato non termina mai alla 38^), parliamo di ben 6 gare nelle quali qualche big incontrerà molte piccole...