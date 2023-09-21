Nella serata dell'addio all'Albiceleste di Leo Messi, Harry Kane è sempre più nella storia dell'Inghilterra: raggiunto Shilton come recordman di presenze (125), lui che era già il miglior bomber di sempre e segna una doppietta arrivando a quota 91 gol. Ma chi sono i migliori marcatori delle altre grandi Nazionali? Qui tutti i dati: l'Italia è una delle pochissime Nazionali senza giocatori in attività in top 5…

MESSI, L'ULTIMA CON L'ARGENTINA LIVE SU SKY