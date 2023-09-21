 Nazionali, i migliori marcatori all time squadra per squadra: Kane da record con l'Inghilterra | Sky Sport
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epa13285705 Harry Kane of England celebrates scoring the 3-0 goal during the UEFA Nations League match England against Czechia, in London, Britan, 06 October 2026. EPA/ANDY RAIN

Nazionali, i migliori marcatori all-time squadra per squadra: Kane domina nell'Inghilterra

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Nella serata dell'addio all'Albiceleste di Leo Messi, Harry Kane è sempre più nella storia dell'Inghilterra: raggiunto Shilton come recordman di presenze (125), lui che era già il miglior bomber di sempre e segna una doppietta arrivando a quota 91 gol. Ma chi sono i migliori marcatori delle altre grandi Nazionali? Qui tutti i dati: l'Italia è una delle pochissime Nazionali senza giocatori in attività in top 5…

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