Nazionali, i migliori marcatori all-time squadra per squadra: Kane domina nell'Inghilterra
Nella serata dell'addio all'Albiceleste di Leo Messi, Harry Kane è sempre più nella storia dell'Inghilterra: raggiunto Shilton come recordman di presenze (125), lui che era già il miglior bomber di sempre e segna una doppietta arrivando a quota 91 gol. Ma chi sono i migliori marcatori delle altre grandi Nazionali? Qui tutti i dati: l'Italia è una delle pochissime Nazionali senza giocatori in attività in top 5…
- Era già il miglior marcatore all-time con la maglia dei Tre Leoni, record ritoccato a 91 gol dopo la doppietta alla Cechia in Nations League. Ma non è tutto: dopo la serata di Wembley, il centravanti del Bayern Monaco ha agganciato anche il mitico Peter Shilton per numero di presenze in Nazionale (125). Un altro primato destinato a diventare esclusivamente suo
- Harry Kane: 91 gol (*)
- Wayne Rooney: 53
- Bobby Charlton: 49
- Gary Lineker: 48
- Jimmy Greaves: 44
- Lionel Messi: 125 gol (*)
- Gabriel Batistuta: 55
- Lautaro Martinez 42 (*)
- Sergio Aguero: 41
- Hernan Crespo: 35
- Marko Arnautovic: 49 gol (*)
- Toni Polster: 44
- Hans Krankl: 34
- Johann Horvath: 29
- Erich Hof e Marc Janko: 28
- Romelu Lukaku: 94 gol (*)
- Kevin De Bruyne: 40 (*)
- Eden Hazard: 33
- Bernard Voorhof e Paul Van Himst: 30
- Joseph Mermans e Marc Wilmots: 29
- Neymar: 80 (*)
- Pelé: 77
- Ronaldo: 62
- Romario: 55
- Zico: 48
- Radamel Falcao: 36 gol (*)
- James Rodriguez: 31 (*)
- Arnoldo Iguaran: 25
- Luis Diaz: 23 (*)
- Faustino Asprilla: 20
- Davor Suker: 45 gol
- Ivan Perisic: 40 (*)
- Andrej Kramaric: 36 (*)
- Mario Mandzukic: 33
- Luka Modric: 30 (*)
- Jon Dahl Tomasson e Poul Nielsen : 52 gol
- Christian Eriksen: 46 (*)
- Pauli Jorgensen: 44
- Ole Madsen: 42
- Preben Elkjaer: 38
- Teemu Pukki: 43 gol (*)
- Jari Litmanen: 32
- Mikael Forssel: 29
- Jonatan Johansson e Joel Pohjanpalo (*): 22
- Ari Hjelm: 20
- Kylian Mbappé: 67 gol (*)
- Olivier Giroud: 57 (*)
- Thierry Henry: 51
- Antoine Griezmann: 44 (*)
- Michel Platini: 41
- Miroslav Klose: 71 gol
- Gerd Muller: 68
- Lucas Podolski: 49 (*)
- Rudi Voeller: 47
- Jurgen Klinsmann: 47
- Gigi Riva: 35 gol
- Giuseppe Meazza: 33
- Silvio Piola: 30
- Roberto Baggio: 27
- Alessandro Del Piero: 27
- Considerando le Nazionali presenti in questo elenco (tutte quelle top e anche… meno top), l'Italia è una delle pochissime senza giocatori in attività in top 5
- Non solo, è anche quella che vanta in assoluto meno gol del suo bomber storico. Non certo per colpa del grande Gigi Riva che, i suoi 35 gol, li ha segnati in un'epoca dove le Nazionali giocavano molte meno partite (e infatti le sue 35 reti sono arrivati in appena 42 presenze)
- Ahmed Faras: 36
- Salaheddine Bassir: 27
- Hakim Ziyech (*) e Youssef En-Nesyri (*): 25
- Ayoub El Kaabi: 23 (*)
- Abdeljalil Hadda: 19
- Erling Haaland: 65 gol (*)
- Jorgen Juve: 33
- Einar Gundersen e Alexander Sorloth (*): 26
- Harald Hennum: 25
- John Carew: 24
- Memphis Depay: 55 gol (*)
- Robin Van Persie: 50
- Klaas-Jan Huntelaar: 42
- Patrick Kluivert: 40
- Dennis Bergkamp e Arjen Robben: 37
- Robert Lewandowski: 92 gol (*)
- Wlodzimierz Lubanski: 48
- Grzegorz Lato: 45
- Kazimierz Deyna: 41
- Ernest Pohl: 39
- Cristiano Ronaldo: 146 gol (*)
- Pauleta: 47
- Eusebio: 41
- Luis Figo: 32
- Nuno Gomes e Bruno Fernandes (*): 29
- David Villa: 59 gol
- Raul: 44
- Fernando Torres: 38
- Alvaro Morata: 37 (*)
- David Silva: 35
- Clint Dempsey e Landon Donovan: 57
- Jozy Altidore: 42
- Eric Wynalda: 34
- Christian Pulisic: 33 (*)
- Brian McBride: 30
- Zlatan Ibrahimovic: 62 gol
- Sven Rydell: 49
- Gunnar Nordhal: 43
- Henrik Larsson: 37
- Gunnar Gren: 32
Primo tra i giocatori ancora in attività: Viktor Gyokeres, 25 gol
- Alex Frei: 42 gol
- Kubilay Turkylmaz e Max Abegglen: 34
- Xherdan Shaqiri: 32 (*)
- André Abegglen e Jacques Fatton: 29
- Adrian Knup e Breel Embolo (*): 26
- Hakan Sukur: 51 gol
- Burak Yilmaz: 31
- Tuncay Sanli e Hakan Calhanoglu (*): 22
- Lefter Kucukandonyadis e Cenk Tosun (*): 21
- Luis Suarez: 69 gol (*)
- Edinson Cavani: 58 (*)
- Diego Forlan: 36
- Hector Scarone: 31
- Angel Romano: 28