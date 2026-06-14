Gara di grande cuore da parte del Giappone che ferma l'Olanda su 2-2 rimontandola per ben due volte. Gli Oranje deludono a centrocampo ma dimostrano di essere pericolosissimi davanti. Summerville piacevole sorpresa, anche se la gara la sblocca l'eterno Van Dijk. Ma il migliore in campo è Nakamura che crea scompiglio nella retroguardia olandese e segna il momentaneo 1-1. Bene anche Kamada e il subentrato Ogawa
TUTTE LE NOTIZIE SUI MONDIALI DI OGGI IN DIRETTA - OLANDA-GIAPPONE 2-2
- VERBRUGGEN voto 6
- DUMFRIES voto 5,5
- VAN HECKE voto 5,5
- VAN DIJK voto 7
- VAN DE VEN voto 6
- GRAVENBERCH voto 6
- REIJNDERS voto 5,5
- DE JONG voto 5,5
- SUMMERVILLE voto 7
- MALEN voto 6
- GAKPO voto 5,5
- Dal 70' DEPAY voto 5,5
- Dl 70' KOOPMEINERS voto 5,5
- Dal 70' TIMBER voto 5,5
- Dall'80' AKÉ voto sv
- Dall'84' BROBBEY voto sv
- Z. SUZUKI voto 6,5
- WAYANABE voto 6
- Dal 75' TOMIYASU voto 6
- TANIGUCHI voto 6
- H. ITO voto 6
- DOAN voto 6
- Dal 75' SUGAWARA voto 6,5
- KAMADA voto 7
- SANO voto 6,5
- NAKAMURA voto 7,5 MVP
- KUBO voto 6,5
- Dal 75' OGAWA voto 6,5
- MAEDA voto 6,5
- Dal 66' J. ITO voto 6,5
- UEDA voto 6,5
- Dall'83' SHIOGAI voto sv