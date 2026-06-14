 Olanda Giappone, le pagelle del match dei Mondiali 2026| Sky Sport
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Mondiali 2026, Olanda-Giappone 2-2: le pagelle

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Gara di grande cuore da parte del Giappone che ferma l'Olanda su 2-2 rimontandola per ben due volte. Gli Oranje deludono a centrocampo ma dimostrano di essere pericolosissimi davanti. Summerville piacevole sorpresa, anche se la gara la sblocca l'eterno Van Dijk. Ma il migliore in campo è Nakamura che crea scompiglio nella retroguardia olandese e segna il momentaneo 1-1. Bene anche Kamada e il subentrato Ogawa

TUTTE LE NOTIZIE SUI MONDIALI DI OGGI IN DIRETTA - OLANDA-GIAPPONE 2-2

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