Da ora in avanti niente più rinforzi, niente più strategie per migliorare la rosa. Da qui alla fine non si cambia. Chiusa la parentesi di mercato invernale, si va immediatamente in campo. Chi schierare tra i nuovi? E tra quelli che hanno cambiato maglia chi avrà un impatto immediato a livello fanta? Tra conferme e possibili sorprese scopriamo i 10 nomi, 5 buoni e 5 sui quali riflettere, del turno numero 23

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT