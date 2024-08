Arriviamo al grosso del problema: centrocampisti e attaccanti da prendere nelle medio-piccole. E’ chiaro che la permanenza in A è un aspetto da non sottovalutare anche se nel corso degli ultimi anni, squadre che hanno fatto “toccata” e fuga o che non sono più in A da un paio di stagioni, hanno fatto (a volte) la gioia dei fantallenatori. Andiamo con esempi concreti: stagione da 4 reti e 5 assist per Luvumbo. Come trampolino di lancio non è male, prevedendo una maturazione dovuta all’esperienza. Menzioni anche per Frendrup, due reti condite da 5 assist in 37 gare, il “solito” Colpani, mago assoluto dei gol in casa e per un Thauvin decisamente migliorato in tutti i “fondamentali” fantacalcistici. Riassumendo un po’ l’analisi delle ultime stagioni, nel centrocampo delle medio-piccole vanno ricercati titolari sicuri, al netto di eventuali infortuni, che abbiano uno storico più che discreto quanto a media voto. Più complicato tirare fuori il coniglio dal cilindro quanto ad attaccanti. Molti vanno “a periodi” ma è certo che una decina di reti può bastare e avanzare come aspettativa: il problema è che l’ultima annata non è andata benissimo da questo punto di vista. Nessuno infatti dei migliori marcatori di Cagliari, Empoli, Lecce, Monza, Salernitana, Udinese e Verona è andato in doppia cifra