L’aspetto forse più bello di una nuova stagione fantacalcistica è che, a bocce ferme, sono tutti potenziali crack: di gente “scarsa” (intesa come poco utile al fanta) nemmeno l’ombra e allora ogni nome in teoria va bene. La storia insegna che non è così e per l’attacco gli slot vanno usati bene visto che non sono otto. Tra i giocatori che abbiamo già visto lo scorso anno e che in questa stagione potrebbero avere un bel “boost” mettiamo ad esempio Luvumbo che un anno fa era ricercatissimo ma si sa…è sempre questione di aspettative. Chi pensava a 10 gol e 8 assist aveva (forse) sbagliato in partenza. Al giusto prezzo il 77 del Cagliari può essere una risorsa così come Thauvin, giocatore forse non così mainstream ma che non è affatto male quanto a numeri. Altri nomi low cost che abbiamo già visto in azione l’anno scorso? Eccoli

Castro – Bologna

Pierotti – Lecce

Ekuban – Genoa

Cambiaghi - Bologna

Cancellieri - Parma