La lista dei nuovi acquisti dei rossoblù non è lunghissima. In molti reparti ritroviamo gli stessi della passata stagione ma attenzione a non sottovalutare certi elementi: soprattutto per titolarità e media voto

Luperto è sicuramente un profilo interessante. A Empoli non aveva per nulla sfigurato...e non a caso Nicola lo ha portato con sé sull'Isola

Zortea può ritagliarsi una titolarità quasi continua. Certo, molto dipenderà dalla tenuta fisica dato che ha una storia di infortuni alle spalle ma come slot finale ci si può scommettere

Davanti Piccoli ha già dimostrato di poter essere un bel mister +3. Nella scorsa stagione il capocannoniere del Cagliari non arrivò nemmeno lontanamente vicino a quota 10. Quest'anno le cose con Piccoli potrebbero cambiare