Introduzione

La Serie A è pronta per un gran finale. Da un po’ abbiamo scollinato le 30 giornate ma c’è chi non porta a casa un +3 da tanto. Negli ultimi 4 turni sono stati realizzati 78 gol, meno di 20 reti a giornata di media, e qualcuno là in alto nella classifica marcatori ha rallentato notevolmente. Sono tanti i big in cerca della rete smarrita: c’è che, come Krstovic e Lucca, non potrà aumentare il proprio bottino causa squalifica ma i vari fantallentori sono in attesa di gente come Nico Paz, che non segna dalla 25ma, o Esposito, a secco addirittura dalla 21ma di campionato



Con un po’ di numeri come aiuto, ecco quindi chi può “sbloccarsi” nuovamente e chi invece dovrebbe continuare il “letargo”. Come di consueto siamo pronti a darvi 40 nomi tra consigliati e sconsigliati al fantacalcio in vista della 34^ giornata di campionato. Prima di partire, vi ricordiamo di tenere sempre sotto mano la pagina delle probabili formazioni. Le notizie dai nostri inviati sono costanti e la pagina è in continuo aggiornamento