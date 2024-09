Consigli fantacalcio, dalla panchina con bonus

Introduzione

Un tema davvero delicato quando decidiamo di investire su un certo tipo di giocatori, riguarda i possibili bonus dalla panchina. Noi nella nostra formazione li mettiamo titolari, salvo poi scoprire che nella realtà iniziano a fianco del mister. Le 5 sostituzioni permettono a molti di essere presenti, seppur con minutaggio limitato, anche da subentrati e molti portano anche quasi sempre voto e perchè no dei bonus. L'idea è quella di spendere davvero poco, potendo sperare in un ritorno d'investimento. Nella nuova Juventus ad esempio è dura capire chi farà il subentrato sulla trequarti. Fossero ad esempio Nico Gonzalez e Conceicao non andremmo mai a spendere poco... lo stesso dicasi per altri di altre big



In questo senso analizziamo un po' la "storia" recente. Cosa scopriamo? Che le piccole mandano più spesso subentrati a voto (a livello di minutaggio). Questo perché essendo spesso con il punteggio in bilico, c'è da avere gente fresca per mantenere un pareggio o provare un recupero. Le big si comportano in maniera differente, a seconda chiaramente del punteggio. Vediamo quindi, all'indomandi della chiusura del mercato chi possono essere i subentranti dorati di Serie A

